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تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في الموصل

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سجلت مدينة الموصل، الاحد، اول إصابة بفايروس .
وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في حديث لـ السومرية نيوزو، إنه "تم التأكد تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا بمدينة الموصل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، أن مجموع الإصابات الكلي بفايروس كورونا بلغ 233، والوفيات الكلي 20 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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