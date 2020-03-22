تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في الموصل

سجلت مدينة الموصل، الاحد، اول إصابة بفايروس كورونا.
وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في حديث لـ السومرية نيوزو، إنه "تم التأكد تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا بمدينة الموصل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، أن مجموع الإصابات الكلي بفايروس كورونا بلغ 233، والوفيات الكلي 20 حالة.
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