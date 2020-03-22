إيطاليا.. وفاة 651 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5476

أعلنت إيطاليا اليوم الأحد، عن وفاة 651 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5476.
وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 59138 مصابا، شفي منهم 7024.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية ارتفعت بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية ارتفعت بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد.
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