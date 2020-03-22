نائب يدعو شركات الهاتف والانترنت لتقديم خدمات مجانية للمواطنين

دعا رئيس الخدمات والاعمار النيابية النائب وليد السهلاني، الأحد، شركات الهاتف والانترنت إلى تقديم خدمات مجانية للمواطنين، فيما طالب خلية الازمة الحكومية بإلزام امانة العاصمة ودوائر البلديات في المحافظات بإيقاف الجبايات.
وأشار إلى "ضرورة توجيه خلية الازمة شركات الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بتقديم خدمات مجانية للمواطنين"، داعياً تلك الشركات إلى "القيام بدورها الوطني اتجاه الشعب في هذه الازمة وتقديم خدمات اضافية وعدم استغلال حاجة المواطن".
وأوضح السهلاني، أن "معظم طلاب الجامعات والمدارس تعتمد دراستهم وابحاثهم على الانترنيت المنزلي".
وأكد على "ضرورة صرف حصة اضافية من مفردات البطاقة التموينية لسد النقص الحاصل بالمفردات وتماشياً مع تداعيات الازمة والركود في العمل الامر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم".
وبيّن السهلاني، أن "مثل هكذا قرارات ممكن ان تساعد المواطن على مواجهة الازمة ولو بالقدر البسيط".
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