اخبار العالم / اخبار العراق

صحة الكرخ تعلن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا جنوبي بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، عن إصابة زوجة المتوفى الذي ثبتت إصابة ابنه يوم امس بفايروس جنوبي بغداد.
وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ثبتت إصابة زوجة المتوفى الذي ثبتت إصابة ابنه يوم امس، وهم من سكنة البياع حي الرسالة".

وأضاف أنه "بذلك يرتفع عدد المصابين والراقدين حالياً في صحة الكرخ الى ثمانية وجميعهم في مستشفى الفرات العام والذين اكتسبوا الشفاء التام وغادروا المستشفى سابقاً ١٢ مريضاً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تعلن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا