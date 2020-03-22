صحة الكرخ تعلن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا جنوبي بغداد

وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ثبتت إصابة زوجة المتوفى الذي ثبتت إصابة ابنه يوم امس، وهم من سكنة البياع حي الرسالة".

وأضاف أنه "بذلك يرتفع عدد المصابين والراقدين حالياً في صحة الكرخ الى ثمانية وجميعهم في مستشفى الفرات العام والذين اكتسبوا الشفاء التام وغادروا المستشفى سابقاً ١٢ مريضاً".