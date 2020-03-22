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الكشف عن رد فعل ميسي ورفاقه بعد تخفيض الرواتب في برشلونة

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2020-03-22 | 17:32

الكشف عن رد فعل ميسي ورفاقه بعد تخفيض الرواتب في برشلونة

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تقبل قادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، فكرة تخفيض رواتبهم السنوية التي يحصلون عليها من العملاق الكتالوني في كل موسم وفقًا لعقودهم بسبب فيروس كورونا.
وجاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعد الجلسة التي عقدها رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مع القادة وأكدوا له أنهم "يدركون مدى صعوبة الوضع الاقتصادي القاسي الذي يمر به النادي".

وتوقف النشاط الرياضي في إسبانيا بسبب انتشار الوباء الفيروسي في العديد من المدن، وبالتالي هناك خسائر مادية فاجعة ستؤثر على جميع الأندية وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد.


وأشارت الصحيفة الكتالونية الشهيرة إلى أن "الاجتماع شهد حضور بارتوميو مع الرباعي ليونيل ، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه، ورحبوا بالفكرة لتقليل رواتبهم في الأسابيع أو الأشهر التي تتوقف فيها المسابقات".

وطمأن بارتوميو اللاعبين بأنهم لن يتأثروا بشكل كبير بالأزمة التي ستحدث، ولكن الإدارة تفضل تخفيض الرواتب على جميع اللاعبين في جميع الألعاب التي يشرف عليها برشلونة حتى موعد استئناف المباريات المجهول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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