2020-03-22 | 17:32
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تقبل قادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، فكرة تخفيض رواتبهم السنوية التي يحصلون عليها من العملاق الكتالوني في كل موسم وفقًا لعقودهم بسبب فيروس كورونا.
وتوقف النشاط الرياضي في إسبانيا بسبب انتشار الوباء الفيروسي في العديد من المدن، وبالتالي هناك خسائر مادية فاجعة ستؤثر على جميع الأندية وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد.
وأشارت الصحيفة الكتالونية الشهيرة إلى أن "الاجتماع شهد حضور بارتوميو مع الرباعي ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه، ورحبوا بالفكرة لتقليل رواتبهم في الأسابيع أو الأشهر التي تتوقف فيها المسابقات".
وطمأن بارتوميو اللاعبين بأنهم لن يتأثروا بشكل كبير بالأزمة التي ستحدث، ولكن الإدارة تفضل تخفيض الرواتب على جميع اللاعبين في جميع الألعاب التي يشرف عليها برشلونة حتى موعد استئناف المباريات المجهول.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن رد فعل ميسي ورفاقه بعد تخفيض الرواتب في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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