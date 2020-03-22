الكشف عن رد فعل ميسي ورفاقه بعد تخفيض الرواتب في برشلونة

وجاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعد الجلسة التي عقدها رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مع القادة وأكدوا له أنهم "يدركون مدى صعوبة الوضع الاقتصادي القاسي الذي يمر به النادي".

وتوقف النشاط الرياضي في إسبانيا بسبب انتشار الوباء الفيروسي في العديد من المدن، وبالتالي هناك خسائر مادية فاجعة ستؤثر على جميع الأندية وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد.



وأشارت الصحيفة الكتالونية الشهيرة إلى أن "الاجتماع شهد حضور بارتوميو مع الرباعي ليونيل ميسي ، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه، ورحبوا بالفكرة لتقليل رواتبهم في الأسابيع أو الأشهر التي تتوقف فيها المسابقات".

وطمأن بارتوميو اللاعبين بأنهم لن يتأثروا بشكل كبير بالأزمة التي ستحدث، ولكن الإدارة تفضل تخفيض الرواتب على جميع اللاعبين في جميع الألعاب التي يشرف عليها برشلونة حتى موعد استئناف المباريات المجهول.

