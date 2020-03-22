عشائر الانبار تتبرع ببناء مستشفيات عاجلة للحجر الصحي في المحافظة وبغداد

أعلنت عشائر محافظة الأنبار، الاحد، التبرع ببناء مستشفيات عاجلة من اللوائح المضغوطة للحجر الصحي في المحافظة والعاصمة بغداد.
وأضافت، أن "استجابةً لهذه المبادرة أعلنت شرائح المجتمع الأنباري من الكادر المتقدم في المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية والقادة الأمنيين وشيوخ ووجهاء العشائر وعلماء الدين والمثقفين والأكاديميين والميسورين تبرعهم لإنشاء المستشفيات للحالات الطارئة والعاجلة، إيمانًا بأهميتها في هذا الوقت العصيب الذي يمر به أبناء بلدنا، فيما أكدوا ضرورة استمرار هذه الحملات المجتمعية".
وتابعت، أن "الشرائح ابدت رغبتها بالمشاركة لإنجاح هذه المبادرة المجتمعية التي أطلقها رئيس مجلس النواب لمساندة العراقيين في محنتهم، والتخفيف عن كاهل وزارة الصحة في التصدي لهذا الوباء الخطير، فيما جرى اليوم اتصال هاتفي بين محافظ الأنبار ومحافظ بغداد لتحديد موقع المستشفى في بغداد".
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