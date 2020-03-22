بعثات اوروبا في العراق تدعو الى تشكيل سريع لحكومة تتصدى لفيروس كورونا

دعت بعثات الاتحاد الاوروبي في العراق، الاحد، الى تشكيل سريع لحكومةٍ قادرةٍ على التصدي العاجل لتحديات "الصحة والأمن والسياسة والاقتصاد وحقوق الانسان"، مشددة على ضرورة التصدي للانتشار المقلق لمرض فايروس كورونا. يتبع..

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