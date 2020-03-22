نداءات عراقية وأممية لمنع زيارة شيعية مليونية خشية كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365": فيما اعلنت وزارة الصحة العراقية ان الاصابات بفيروس كورونا في البلاد قد لامست المائتين فقد حذرت الامم المتحدة ومؤسسة شيعية من تحوّل المرض خلال زيارة مليونية مقررة غدا في منطقة الكاظمية في بغداد لمناسبة وفاة احد ائمة الشيعة الى وباء في البلاد، داعية القوات الامنية إلى فرض حظر التجوال ومنع الزائرين من دخول المنطقة، ما ادى الى اعتقال متجاوزين.

تأتي هذه النداءات قبل ساعات من حلول يوم غد السبت، حيث تجري عادة مراسم زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سابع أئمة الشيعة في ذكرى وفاته، حيث يقع ضريحه في مدينة الكاظمية في بغداد، ويشارك فيها عادة مئات الالاف من العراقيين القادمين من مختلف انحاء البلاد، حيث لوحظ خلال اليومين الماضيين خرق المئات منهم للتعليمات في محاولة للوصول الى الكاظمية.

الامم المتحدة تحذر من خطورة الزيارات الدينية

قالت بعثة الامم المتحدة في العراق في بيان تسلمت ""الخليج 365"" نصه الجمعة إن "الإجراءات التي اتخذها العراق ضد فيروس كورونا كانت واسعةَ النطاق مكنته حتى الآن من احتوائه".. واشارت الى ان الفيروس لايزال يمثل تهديداً قائماً في البلاد، وهو يُؤثّر في جميع شرائح المجتمع، ولا يمكن محاربته إلا بالتعاون الكامل من كلّ فرد، كلُّ واحدٍ منا يفعل ما بوسعه للمساعدة على احتواء تفشيه".. ونوهت بان "نجاح جهود الاحتواء حتى الآن لا ينبغي أن يقودَنا إلى التراخي فالمعركة لم تنتهِ بعد. ويجب تقييد التجمعات الكبيرة التي من شأنها نشر الفيروس بسرعة".

ولاحظت الأمم المتحدة "أن الجهات الدينية في العراق حثّت المؤمنين على جعل الصحة العامة على رأس أولوياتهم والبقاء في منازلهم بدلاً من التجمع في أداء الزيارات حتى ينتهي المرض".. مستدركة بأن "كلّ ما تم إحرازُهُ في إبقاء الفيروس تحت السيطرة يُمكن أن يضيع إذا اجتمع الناس في مجموعاتٍ كبيرةٍ كما جرت العادة خلال هذه الأيام، وعليه ندعو شعب العراق إلى الالتزام بتجنّب التجمعات الكبيرة بمختلف انواعها الرياضية منها او الدينية، ومع صعوبةً ذلك بشكلٍ خاصٍّ في فتراتٍ جرت العادة فيها على إحياء مناسباتٍ خاصة، إلا أن علينا التفكير في الآخرين في هذا الوقت، والتأكد من أننا نُساعد في الحد من خطر انتقال العدوى".

العتبة الكاظمية تدعو السلطات إلى منع تدفق الزوار

من جانبها دعت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية في بغداد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إلى فرض حظر التجوال ومنع تدفق الزوار الى منطقة الكاظمية في ضواحي بغداد الجنوبية للحد من تفشي فيروس كورونا.

زائرون يخرقون حظر التجوال في الكاظمية ببغداد الليلة الماضية

ناشدت العتبة في بيان صحافي الجمعة تابعته ""الخليج 365"" رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الى توجيه الأجهزة الأمنية كافة للنهوض بمسؤولياتها لتطبيق حظر التجوال لضمان سلامة المواطنين عامة والزائرين خاصة حرصًا على سلامتهم وسلامة عوائلهم بسبب اتساع انتشار وباء فايروس كورونا القاتل".

فيديو لعراقيين يخرقون حظر التجوال في منطقة الكاظمية في بغداد الليلة الماضية:



وطالبت العتبة الزوار الذين يشاركون عادة بمئات الالاف من مختلف انحاء البلاد بأداء زيارة الإمام الكاظم عليه السلام عن بُعد ومن خارج مدينة الكاظمية حرصًا على سلامتهم وسلامة عوائلهم.

بالترافق مع ذلك دعت العتبة الكاظمية عبر مكبرات الصوت المواطنين الليلة الماضية الى عدم الخروج من المنازل حفاظا على سلامتهم من الفيروس".. فيما باشرت القوات الامنية صباح اليوم باغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الكاظمية.

Advertisements

القوات الامنية تحتجز عشرات العجلات وتعتقل مخالفين

عقب ذلك اعلنت قيادة عمليات بغداد صباح الجمعة حجز عشرات العجلات التي لم تلتزم بقرار حظر التجوال. واشارت القيادة الى انه "تنفيذًا لاجراءات حظر التجول في مدينة بغداد حجزت قواتنا الامنية عشرات العجلات التي لم تلتزم بالحظر وحاسبت اكثر من 4071 مركبة بالتنسيق مع رجال المرور". واكدت انها "لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

كما اعلنت القيادة غلق المقاهي والمطاعم والكافتيريات كافة ومحاسبة الذين لم يلتزموا من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية حيث القت القبض على أكثر من 10 مخالفين وسيتم تقديمهم إلى القضاء.

الاصابات بكورونا تلامس المائتين والوفيات ترتفع الى 14

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات الى 14 حالة.

اشارت الوزارة في بيان تابعته ""الخليج 365"" الى انه "تم إجراء 61 فحصًا في مختبر الصحة العامة المركزي، وكانت النتائج الموجبة الجديدة 15 موزعة كالآتي: 4 حالات في بغداد و5 في النجف و3 في بابل وحالة واحدة في كل من ذي قار والبصرة وكربلاء ليكون مجموع الإصابات الكلي 192 إصابة.

معتقلون خرقوا حظر التجوال في بغداد

لفتت الوزارة الى تسجيل حالة وفاة واحدة في ذي قار ليرتفع إجمالي العدد الى 13 حالة. وحذرت من تحوّل العراق إلى بؤرة وباء لفيروس كورونا، إذا لم يرضخ زوار العتبات الدينية لإجراءات الصحة، وعلى رأسها حظر التجوال.. فيما قال وزير الصحة جعفر علاوي أن كورونا قد يتحوّل إلى وباء يفتك بالعراق في حال عدم الالتزام بحظر التجوال.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق عدنان نوار قد شدد امس على ضرورة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال والبقاء في المنازل من دون الخروج منها الا للحالات الضرورية الملحّة، مشيراً الى ان هذا هو السبيل الوحيد لمنع تفشي المرض.

وحذر من أن "عدم الالتزام بحظر التجوال وقرارات خلية الازمة الحكومية وتوجيهات وتوصيات المرجعية الدينية في النجف ستمهد الى تسجيل عدد كبير من الاصابات، من خلال التماس الذي يحصل بين المواطنين".

مواضيع قد تهمك :