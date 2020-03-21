بالصورة.. الموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد

تنشر الخليج 365، بالصورة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق بتاريخ 21/ 3/ 2020. ويظهر في الصورة مجموع الإصابات التي بلغت 214 إصابة، فضلاً عن حالات الشفاء التي بلغت 51 حالة، بالإضافة إلى الوفيات والتي بلغت 17 حالة.

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