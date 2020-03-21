افاد مصدر بخلية الازمة الخاصة بمواجة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، بأن الخلية انهت اجتماعها واجلت المصادقة على قراراتها الى اجتماع الغد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خلية الازمة الخاصمة بمواجهة فيروس كورونا انهت اجتماعها مؤجلة المصادقة على القرارات الى اجتماع يوم غد".
وتوقع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "الاعلان عن تمديد حظر التجوال يوم غد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: انتهاء اجتماع خلية الازمة وتأجيل المصادقة على قراراته ليوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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