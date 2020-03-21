مصدر: انتهاء اجتماع خلية الازمة وتأجيل المصادقة على قراراته ليوم غد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خلية الازمة الخاصمة بمواجهة فيروس كورونا انهت اجتماعها مؤجلة المصادقة على القرارات الى اجتماع يوم غد".

وتوقع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "الاعلان عن تمديد حظر التجوال يوم غد".