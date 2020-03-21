تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

وذكر المعهد الوطني للصحة والبيئة الهولندي، الذي يتابع رسميا الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد، أنه تم رصد 637 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الماضي، ليرتفع هذا العدد إلى 3631 حالة بعد أن كان على مستوى 2994 أمس الجمعة.وأشار إلى تسجيل 30 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الفترة ذاتها، لتصل هذه الحصيلة إلى 136 حالة بعد أن كانت 106 الجمعة.

وأوضح المعهد الوطني للصحة والبيئة أن معظم المتوفين أشخاص مسنون تتراوح أعمارهم من 80 إلى 85 عاما.

