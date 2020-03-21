أفادت السلطات الصحة الهولندية، اليوم السبت، بتسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكر المعهد الوطني للصحة والبيئة الهولندي، الذي يتابع رسميا الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد، أنه تم رصد 637 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الماضي، ليرتفع هذا العدد إلى 3631 حالة بعد أن كان على مستوى 2994 أمس الجمعة.
وأشار إلى تسجيل 30 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الفترة ذاتها، لتصل هذه الحصيلة إلى 136 حالة بعد أن كانت 106 الجمعة.
وأوضح المعهد الوطني للصحة والبيئة أن معظم المتوفين أشخاص مسنون تتراوح أعمارهم من 80 إلى 85 عاما.
وأشار إلى تسجيل 30 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الفترة ذاتها، لتصل هذه الحصيلة إلى 136 حالة بعد أن كانت 106 الجمعة.
وأوضح المعهد الوطني للصحة والبيئة أن معظم المتوفين أشخاص مسنون تتراوح أعمارهم من 80 إلى 85 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.