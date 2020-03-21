شفاء ثالث حالة بفيروس كورونا في كربلاء

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، عن شفاء ثالث إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.
وقال الخطابي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم شفاء حالة ثالثة بفيروس كورونا المُستجد في كربلاء".
وأضاف أنه "من يوم غد سيكون استضافة الوافدين إلى كربلاء أو المشتبه بإصابتهم في مدينة سيد الأوصياء".
وأعلنت وزارة الصحة، امس الجمعة، أن مجموع الإصابات الكلي بفايروس كورونا بلغ ٢٠٨، والوفيات الكلي 17 حالة.
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