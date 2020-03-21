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شفاء ثالث حالة بفيروس كورونا في كربلاء

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اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، عن شفاء ثالث إصابة بفيروس في المحافظة.

وقال الخطابي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم شفاء حالة ثالثة بفيروس كورونا المُستجد في كربلاء".

 

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وأضاف أنه "من يوم غد سيكون استضافة الوافدين إلى كربلاء أو المشتبه بإصابتهم في مدينة سيد الأوصياء".

 

وأعلنت وزارة الصحة، امس الجمعة، أن مجموع الإصابات الكلي بفايروس كورونا بلغ ٢٠٨، والوفيات الكلي 17 حالة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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