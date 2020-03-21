ترامب يؤكد لصالح ضرورة بناء علاقات أمنية واقتصادية مع العراق

اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، السبت، ان العراق وامريكا حققا تقدماً في محاربة عصابات داعش الإرهابية، فيما شدد على ضرورة بناء علاقات أمنية واقتصادية مع العراق.

وقال مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى، اليوم السبت، برقية تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بمناسبة اعياد نوروز".

وأعرب الرئيس الأمريكي، في برقيته، عن "تهانيه بمناسبة أعياد نوروز"، متمنياً "للشعب العراقي الاستقرار والسلام".

واكد ان "البلدين حققا تقدماً في محاربة عصابات داعش الإرهابية"، لافتا الى "رغبة بلاده في بناء علاقات أمنية واقتصادية مع العراق بما يعزز سبل التعاون ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وادناه نص البرقية :

"عزيزي السيد الرئيس

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بالنيابة عن الشعب الأمريكي أتمنى لكم ولشعب العراق نوروز سعيداً، إنه عيد خاص للسلام والنهضة للجميع.

وفي هذا العام يكتسب العيد أهمية أكبر، حيث يعمل بلدينا على إحلال السلام والاستقرار في العراق.

لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في مواجهة داعش، وأتطلع إلى فرص جديدة لبناء علاقاتنا الاقتصادية والأمنية مع حكومتكم.

مع خالص التقدير

دونالد ترامب