تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا في لبنان وارتفاع عدد المصابين إلى 187 شخصا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 187 شخصا.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمال للإصابات إلى 187 حالة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي عن مصدر العدوى لبعض الحالات التي شخصت مؤخرا.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.
وأكدت الوزارة أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي عن مصدر العدوى لبعض الحالات التي شخصت مؤخرا.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.
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