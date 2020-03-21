نائب: يجب جمع تواقيع لاقالة رئيس الجمهورية

طالب النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، السبت، النواب بجمع تواقيع لاقالة رئيس الجمهورية، مبينا ان رئيس الجمهورية هدد المجتمع الاهلي من خلال ترشيحه شخصية عليها ملفات فساد كبيرة.

وقال عليوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه"أطالب أعضاء مجلس النواب أن تساندني في جمع تواقيع والتصويت على اقالة رئيس الجمهورية الذي خرق الدستور اكثر من مرة بدوافع غير معلومة"، مشددا على "ضرورة اقالة رئيس الجمهورية ليكون لنا موقف وطني حقيقي".

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وأضاف ان "رئيس الجمهورية هدد المجتمع الاهلي من خلال ترشيحه إلى شخصية عليها ملفات فساد كبيرة وجدلية ولا تصلح ان تكون محل ثقة إلى الشارع العراقي"، مشيرا الى ان "هذه الشخصية منافية للمواصفات التي طرحتها المرجعية".

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف الثلاثاء الماضي، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، الا ان عدد من الكتل السياسية رفض ذلك وهددت باتخاذ موقف سياسي.