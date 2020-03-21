محافظ صلاح الدين يقرر رفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى بسبب كورونا

قرر محافظ صلاح الدين عمار جبر، السبت، رفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى كاجراء احترازل لعدم تسرب فيروس كورونا الى المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظ صلاح الدين عمار جبر قرر السماح بمرور شاحنات النفط والمواد الغذائية عبر سيطرة شيخ ابراهيم وإغلاقها غداً الأحد". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحافظ قرر رفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى كإجراء احترازي متقدم لمحاصرة جميع احتمالات تسرب فيروس كورونا الى المحافظة".

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