بالفيديو ابتكار ساونا لتعفير وتعقيم المراجعين في احد مستشفيات الديوانية

مواطنون طالبوا بتعميم هذه الفكرة ووضعها في المطارات ومداخل المدن والدوائر الحكومية، كونها غير مكلفة مادية في ظل تبجح الحكومة بقلة الدعم المادي، في وقت وجهوا انتقادات لاذعة الى الحكومة بتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة، نتيجة لسيطرة الأحزاب الحاكمة عليها، والذي يقلل من كفاءة المؤسسات، لمواجهة فايروس كورونا.



يذكر ان محافظة الديوانية قد سجلت حالتي إصابة بفايروس كورونا، فيما أعلنت خلية الازمة، عن حظر شاملا للتجوال في عموم المحافظة، يبدا من الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة اليوم الأربعاء، الى غاية الاثنين المقبل، لمنع انتشاره الوباء في المحافظة