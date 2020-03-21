بأدوات بسيطة وبدعم ذاتي، قامت الكوادر الصحية في مستشفى قضاء عفك شرقي الديوانية، بصناعة غرفة لتعفير وتعقيم المراجعين، صنع هيكلها من الحديد ومادة النايلون، وباستخدام معقمات قادرة على قتل الفايروسات والبكتريا الناقلة للأوبئة، دون ان تسبب باي اضرار صحية للمراجعين، للحد من انتشار فايروس كورونا الوبائي
مواطنون طالبوا بتعميم هذه الفكرة ووضعها في المطارات ومداخل المدن والدوائر الحكومية، كونها غير مكلفة مادية في ظل تبجح الحكومة بقلة الدعم المادي، في وقت وجهوا انتقادات لاذعة الى الحكومة بتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة، نتيجة لسيطرة الأحزاب الحاكمة عليها، والذي يقلل من كفاءة المؤسسات، لمواجهة فايروس كورونا.
يذكر ان محافظة الديوانية قد سجلت حالتي إصابة بفايروس كورونا، فيما أعلنت خلية الازمة، عن حظر شاملا للتجوال في عموم المحافظة، يبدا من الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة اليوم الأربعاء، الى غاية الاثنين المقبل، لمنع انتشاره الوباء في المحافظة
يذكر ان محافظة الديوانية قد سجلت حالتي إصابة بفايروس كورونا، فيما أعلنت خلية الازمة، عن حظر شاملا للتجوال في عموم المحافظة، يبدا من الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة اليوم الأربعاء، الى غاية الاثنين المقبل، لمنع انتشاره الوباء في المحافظة
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ابتكار ساونا لتعفير وتعقيم المراجعين في احد مستشفيات الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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