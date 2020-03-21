كمية الامطار الساقطة في البلاد امس 'جدول'

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اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن كمية الامطار الساقطة في البلاد ليلة امس الجمعة.
ونشرت الهيئة جدولا بكمية الامطار التي سقطت خلال الساعات الـ 24 الماضية "حيث كانت اعلى منطقة شهدت تساقط امطار هي حلبجة بمعدل 7.2 ملم تليها دهوك بواقع 3.6 ملم ثم جمجمال وكربلاء بواقع 3.2 ملم لكل منهما".
واضافت ان "كمية الامطار التي سقطت في بغداد هي 2.7 ملهم وهي نفس الكمية التي سقطت في السليمانية".
وادناه جدول بكمية الامطار التي سقطت امس بعدد من المناطق في البلاد بينها بغداد:
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