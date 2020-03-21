خلية الازمة في ميسان تقرر تمديد حظر التجوال بالمحافظة

قررت خلية الأزمة في ميسان، السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة حتى الخميس المقبل.
وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر تمديد حظر التجوال الوقائي في المحافظة من اليوم السبت ٢١ اذار ولغاية الخميس المقبل".
وكانت خلية الأزمة في ميسان قررت، في وقت سابق، فرض حظر للتجوال في المحافظة اعتباراً من مساء الثلاثاء الماضي وحتى منتصف ليل أمس الجمعة.
وكانت خلية الأزمة في ميسان قررت، في وقت سابق، فرض حظر للتجوال في المحافظة اعتباراً من مساء الثلاثاء الماضي وحتى منتصف ليل أمس الجمعة.
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