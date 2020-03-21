نائب يحذر من 'كارثة صحية': الخطر أكبر مما يتصوره البعض

وقال الدهلكي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من الملاحظات التي تم رصدها سواء بطبيعة الإجراءات المتبعة في مكافحة وباء كورونا أو مدى التطبيق لتلك الإجراءات من قبل الجهات التنفيذية، ففي الوقت الذي نشيد فيه بجهود خلية الأزمة المشكلة لمواجهة وباء كورونا والقوات الأمنية والكوادر الطبية في مواجهة هذا الوباء الشرس بصدور عارية، فاننا نود الإشارة إلى أن خلية الأزمة وضعت خارطة طريق بحال تطبيقها بشكل دقيق فسيكون لها أعلى درجات التأثير الإيجابي في احتواء الوباء، لكن فعلياً فان الإجراءات الحكومية في تطبيق تلك الخارطة ما زالت بعيدة كل البعد عن العمل المهني".



وأضاف الدهلكي، أن "التخصيصات المالية المرصودة لمواجهة الوباء هي أقل بأضعاف عما يمكن اعتباره الحد الأدنى، كما أن تطبيق توصيات خلية الأزمة ما زال حتى اللحظة حتى مستوى الالتزام، ناهيك عن عدم وجود مركزية في تطبيق خطوات احتواء المرض ما ينذر بكارثة صحية بحال استمرار هذه الفوضى"، متابعاً أن "الجميع اليوم يلقى باللائمة على خلية الازمة، على اعتبار أنها الواجهة المعلنة لمواجهة المرض لكن واقع الحال فان الحكومة هي المسؤول الأول عن حالة التخبط والفوضى الموجودة حاليا".



ودعا الدهلكي، الجهات التنفيذية إلى "التطبيق الشامل والدقيق لكل توصيات وخطط خلية الأزمة لأن الخطر أكبر مما يتصوره البعض"، مطالباً بـ"إطلاق المبالغ المالية التي تحتاجها خلية الأزمة بشكل فوري وعاجل بعيداً عن روتين الحكومة ومعاملتها الإدارية المملة".