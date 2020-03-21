أمانة بغداد: التحضير لحملة كبرى لتعفير جميع الأبنية التابعة للامانة

اعلنت امانة لبغداد، السبت، عن البدء بالتحضير لحملة كبرى لتعفير جميع الأبنية التابعة للامانة، مبينة ان ذلك جاء كاجراء وقائي من فايروس كورونا.

وقال الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تمت المباشرة بالتحضير للقيام بحملة كبرى لتعفير وتعقيم جميع المباني ومقرات الدوائر التابعة لامانة بغداد من خلال استلام كمية من المطهرات والمعقمات التي ستقوم بتوزيعها على ملاكاتها البلدية لتباشر الأخيرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة بحملة لتعفير وتعقيم الأبنية المذكورة وحسب الرقعة الجغرافية لكل دائرة بلدية".

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واضافت ان "مواد التعفير والتعقيم مع العدة اللازمة استلمت فعلياً من قبل الأمانة"، مشيرة الى انه "حسب التوجيهات ستقوم كل دائرة بلدية باستلام الحصة المقررة لها لتقوم بتعفير أبنيتها من فايروس كورونا".