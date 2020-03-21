جوجل يحتفل بعيد الأم بتغيير واجهته الرئيسية

احتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل، بعيد الأم الذي يوافق اليوم 21 اذار، حيث غير الواجهة الرئيسية برسوم متحركة لقرص عباد الشمس وحوله بذور، وهو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، ويحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.
ويجري الاحتفال بمناسبة عيد الام يوم واحد وعشرون اذار 21 في الدول التالية فقط: سوريا وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا ولبنان وموريتانيا وعمان وفلسطين وقطر والصومال والسودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والجزائر.
ويختلف تاريخ عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 اذار، أما في النرويج فيحتفل به في 2 شباط؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 تشرين الاول، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 ايار. وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر ايار من كل عام.
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