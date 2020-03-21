جوجل يحتفل بعيد الأم بتغيير واجهته الرئيسية

عيد الأم فى حقيقة الأمر بمثابة مناسبة في غاية الأهمية بالنسبة للعديد من شعوب العالم وعلى رأسها الشعوب العربية، وذلك لتقدير الأمهات والتعبير عن الحب والشكر لهم عن التربية الجيدة والرعاية والحنان الذي تقدمه كل الامهات لأبنائها الصغار وحتى الابناء الكبار، تختلف مناسبة عيد الأم هذا العام عن أي عيد للأم قبل ذلك، بسبب انتشار فايروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.ويجري الاحتفال بمناسبة عيد الام يوم واحد وعشرون اذار 21 في الدول التالية فقط: سوريا وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا ولبنان وموريتانيا وعمان وفلسطين وقطر والصومال والسودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والجزائر.

ويختلف تاريخ عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 اذار، أما في النرويج فيحتفل به في 2 شباط؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 تشرين الاول، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 ايار. وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر ايار من كل عام.