انهيار أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 18 عاماً

تراجعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لها في حوالي 18 عاماً، حيث أثارت المخاوف المتزايدة بشأن ركود أقتصادي وشيك بسبب تفشي فايروس كورونا، المخاوف بشأن الطلب العالمي على الطاقة.
ومما زاد من مشاكل سوق النفط الخام بدء حرب الأسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية بعد الخلاف حول تخفيضات الإنتاج في اجتماع أوبك + الذي اختتم مؤخراً بدون اتفاق.
ويتوقع المحللون من مجموعة "جولدمان ساكس" استمرار انخفاض أسعار البترول فى الأشهر المقبلة، حتى أن البعض يتوقع أن بعض الأسعار الإقليمية قد تكون سلبية فى ظل محاولات الأسواق إرسال إشارات لوقف الإمدادات.
ويعتقد المحللون فى "سيتى جروب" أن القضية الأساسية هى إمكانية وصول متوسط سعر برميل خام برنت إلى 17 دولاراً أو أقل فى الربع الثاني، مع احتمالية وصول متوسط الأسعار إلى 5 دولار وإمكانية انخفاض الأسعار إلى المنطقة السلبية فى بعض المناطق بسبب نقص التخزين والخدمات اللوجستية.
وساعد الانخفاض المفاجئ والشديد فى أسعار البترول على تعزيز عمليات البيع واسعة النطاق فى الأسواق، ويهدد الاقتصادات في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط والولايات المتحدة التي تمثل فيها صناعة الطاقة أجزاء كبيرة من كل من الناتج المحلي الإجمالي والديون.
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