مصر تقرر غلق 'مسجد السيدة زينب' في القاهرة

قررت وزارة الأوقاف المصرية غلق "مسجد السيدة زينب" في القاهرة بشكل كامل لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات، منعا لتزاحم القاصدين له بمناسبة الاحتفال بذكرى مولدها.
وأضافت: "ونظرا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة 20/03/2020، ونظرا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات، تقرر غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات".
جدير بالذكر أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفايروس كورونا في مصر بلغت 256 شخصاً، من ضمنهم 28 تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل.
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