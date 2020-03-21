مصر تقرر غلق 'مسجد السيدة زينب' في القاهرة

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إن الإغلاق يأتي "من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت: "ونظرا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة 20/03/2020، ونظرا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات، تقرر غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات".



جدير بالذكر أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفايروس كورونا في مصر بلغت 256 شخصاً، من ضمنهم 28 تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل.