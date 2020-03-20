تحالف 'الوطن أولاً' يبحث مع رئيس تحالف العقد الأوضاع السياسية وخطط مواجهة كورونا

بحث وفد من قيادة تحالف الوطن أولاً برئاسة النائب مثنى السامرائي، مع رئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض، مجمل الأوضاع السياسية في البلاد وجهود الحكومة لمواجهة المخاطر من انتشار فايروس كورونا.
واضاف البيان، ان "الجانبين اكدا على ضرورة تعاون الأهالي مع أجهزة الدولة بجميع صنوفها لمواجهة هذا خطر فايروس كورونا المستجد"
واوضح ان " الجانبين بحثا خطط الحكومة لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد، ودور جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية في نشر الوعي المجتمعي".
واشار وفد تحالف "الوطن اولاً" بحسب البيان،، الى "دعمه لكل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي، وضرورة تكثيف الحوار بين جميع القوى السياسية لإيجاد مخرج حقيقي من حالة الانسداد في الأفق السياسي التي تعاني منها العملية السياسية في البلاد".
من جانبه، أكد الفياض توافقه الكامل مع فكرة الحوار الجاد بين جميع القوى السياسية على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن تحقيق الاستقرار في البلاد.
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