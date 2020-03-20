نينوى تقرر غلق منافذها البرية أمام حركة القادمين اعتبارا من الليلة

واوضح البيان، أنه تقرر الابقاء على منع حركة العجلات داخل المدينة والتجمعات، ويستثنى من ذلك محلات المواد الغذائية داخل الأحياء فقط والافران والمستشفيات والصيدليات والدوائر الخدمية.
ودعت الخلية، الاحهزة الامنية الى منع التجمعات في الأحياء، مشددة على أن تقتصر الحركة على الحالات الطارئة وتوزيع الوقود واسطوانات الغاز داخل الاحياء السكنية.
من جانبه طمأن الناطق باسم خلية الازمة في محافظة نينوى الدكتور عدي العبادي، أهالي المحافظة، معلنا وصول نتائج الفحوص المختبرية من بغداد قبل قليل والتي اثبتت عدم إصابة الحالتين اللتان تم ارسالهما للفحص.
وطالب في ذات الوقت المواطنين باتباع كافة تدابير وإجراءات الوقاية من الإصابة بفايروس كورونا حفاظا على سلامتهم.
وكانت دائرة صحة نينوى، قدمت في وقت سابق اليوم الجمعة، طلبا لخلية الازمة لاغلاق المحافظة نهائيا.
وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، الجمعة 20 آذار، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 208 اصابة و17 حالة وفاة و43 حالة شفاء.
وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، مشددة على ان الفيروس سيفتك بالشعب العراقي في حال عدم الالتزام، كما دعت العمليات المشتركة والقيادات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في ذلك.
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.
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