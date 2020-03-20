مقتل اربعة اشخاص واصابة اخرين بهجوم مسلح في السليمانية

افاد مصدر امني في السلمانية، الجمعة، بمقتل اربعة اشخاص واصابة اخرين بهجوم مسلح في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين اطلقوا النار في داخل احد المنازل في حي ماموستايان بوسط السليمانية، ما ادى الى مقتل اربعة بداخله واصابة اخرين".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
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