السليمانية تسجل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة السليمانية. وقالت في بيان، إن صحة السليمانية سجلت اليوم، ٦ حالات جديدة لـ ٥ رجال وسيدة واحدة، ليرتفع عدد الاصابات في عموم الاقليم الى 47 اصابة.



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