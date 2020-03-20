صحة الكرخ تعلن تسجيل حالة رابعة مصابة بكورونا اليوم

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، عن تسجيل حالة رابعة مصابة بكورونا اليوم.
وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل حالة رابعة اليوم في صحة الكرخ لشاب يبلغ من العمر ٢٩ عاما من سكنة منطقة الكرادة داخل".
واضاف ان "هذا الشاب يعمل في شركة امنية ولم يسافر الى خارج البلاد"، مشيرا الى ان "وضعه الصحي جيد ومستقر وهو حاليا في مستشفى الفرات العام".
يذكر ان دائرة صحة الكرخ اعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل ثلاث حالات مصابة بفايروس كورونا احداها توفيت قبل قليل.
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