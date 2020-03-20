صحة ذي قار تعلن سلامة خمس حالات مشتبه إصابتها بفايروس كورونا

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، عن سلامة 5 حالات جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا.
وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة الحالات الخمس المشتبه بها حيث كانت النتيجة سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا".
وأضاف أن "المحافظة خالية من اي اصابة حاليا لاسيما بعد شفاء الشخصين المصابين".
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