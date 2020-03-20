نجم اسود الرافدين على غلاف 'فيفا 2020' نسخة اميركا

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2020-03-20 | 20:59
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وضعت شركة EA Spots، صورة جديدة على غلاف لعبة "فيفا 2020" التي يتم توزيعها في الولايات المتحدة الأميركية.
وعبر استفتاء على صفحة اللعبة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حصل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان على اعلى تصويت، لتضع الشركة صورة اللاعب على غلاف اللعبة.
يذكر أن عدنان يحظى بجماهيرية كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها مع وايتكابس، ليصبح محط انظار الأندية الكبيرة في اميركا.
المحرر: محمد خليل
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