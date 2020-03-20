صحة نينوى تقدم طلبا لخلية الازمة بشأن اغلاق المحافظة نهائيا

اعلنت دائرة صحة نينوى، الجمعة، عن تقديمها طلبا لخلية الازمة بشأن اغلاق المحافظة نهائيا.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "قدمت طلبا إلى خلية الأزمة لمخاطبة رئاسة الوزراء من اجل إغلاق المحافظة نهائيا وعدم السماح بدخول الوافدين اليها".
واعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 15 حالة اصابة بكورونا وثلاث وفيات اليوم، ليرتفع عد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفايروس ولغاية اليوم الى 208 اصابات و 17 حالة وفاة.
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