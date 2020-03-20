رئيس الجمهورية: فايروس كورونا يفرض علينا جميعاً التعامل معه بمسؤولية كبيرة

وقال صالح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نعيش هذه الأيام ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام)، وهي ذكرى تلهمنا العبرة وتحمّل الصعاب بحكمةٍ وصبر وبكثير من الإصرار على الالتزام بسبيل الحق والخير والسلام وعدم الحياد عن ذلك".واضاف ان "المسلمين في العراق اعتادوا في كثير من أرجاء العالم الإسلامي استعادة هذه الذكرى الخالدة بالمزيد من التمسك بالقيم النبيلة التي ضحى من أجلها الإمام الكاظم (عليه السلام)".

واوضح صالح، انه "في هذا العام يستعيد العراقيون الذكرى وسط ظروف بالغة التعقيد وشديدة التحديات، ولعل الأخطر بينها هو مواجهة وباء كورونا الذي بات يشكّل تحدياً خطيراً للإنسانية جمعاء، ويتطلب تضافر جهود الجميع من دول ومؤسسات دولية وسلطات وشعوب".



واكد انه "تحدِ يفرض علينا جميعاً التعامل معه بمسؤولية كبيرة وبما يمكن أن يحفظ حياة الآلاف والملايين من مختلف بقاع العالم من آفة هذه الجائحة".

وبين صالح، ان "شعبنا العراقي الذي واجه الكثير من التحديات بشجاعة وحِلم وصبر قادر أيضاً أن يشارك المجتمع الإنساني مسؤولية الحفاظ على الحياة وذلك بالالتزام والتقيّد بما تفرضه السلطات الصحية وبما يؤمّن لبلدنا وشعبنا تجاوز الوباء بأقل الخسائر".

وتابع انه "لتكن ذكرى شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام) دافعاً ومحفزاً لوحدة الجميع بما يدعم جهود الدولة ومؤسساتها الصحية".