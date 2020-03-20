عزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، العراقيين بذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)، فيما اكد ان فايروس كورونا يفرض علينا جميعاً التعامل معه بمسؤولية كبيرة.
واضاف ان "المسلمين في العراق اعتادوا في كثير من أرجاء العالم الإسلامي استعادة هذه الذكرى الخالدة بالمزيد من التمسك بالقيم النبيلة التي ضحى من أجلها الإمام الكاظم (عليه السلام)".
واوضح صالح، انه "في هذا العام يستعيد العراقيون الذكرى وسط ظروف بالغة التعقيد وشديدة التحديات، ولعل الأخطر بينها هو مواجهة وباء كورونا الذي بات يشكّل تحدياً خطيراً للإنسانية جمعاء، ويتطلب تضافر جهود الجميع من دول ومؤسسات دولية وسلطات وشعوب".
واكد انه "تحدِ يفرض علينا جميعاً التعامل معه بمسؤولية كبيرة وبما يمكن أن يحفظ حياة الآلاف والملايين من مختلف بقاع العالم من آفة هذه الجائحة".
وبين صالح، ان "شعبنا العراقي الذي واجه الكثير من التحديات بشجاعة وحِلم وصبر قادر أيضاً أن يشارك المجتمع الإنساني مسؤولية الحفاظ على الحياة وذلك بالالتزام والتقيّد بما تفرضه السلطات الصحية وبما يؤمّن لبلدنا وشعبنا تجاوز الوباء بأقل الخسائر".
وتابع انه "لتكن ذكرى شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام) دافعاً ومحفزاً لوحدة الجميع بما يدعم جهود الدولة ومؤسساتها الصحية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية: فايروس كورونا يفرض علينا جميعاً التعامل معه بمسؤولية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.