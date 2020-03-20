وزير النقل يؤكد على منع حركة العجلات التابعة للوزارة ويدعو للإبلاغ عن المخالفين

أكد وزير النقل عبد الله لعيبي، الجمعة، على تشكيلات الوزارة كافة الألتزام بقرار إيقاف ومنع حركة جميع الحافلات والعجلات التابعة لها عن العمل، فيما شدد على استمرار غلق المرائب الداخلية كافة.

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على تشكيلات الوزارة كافة الألتزام بقرار إيقاف ومنع حركة جميع الحافلات والعجلات التابعة لها عن العمل سواءً داخل المدن أو خارجها في العاصمة بغداد والمحافظات مع استمرار غلق المرائب الداخلية كافة"، مبينا انه "تم تخصيص أرقام هواتف للدوائر المعنية بالعجلات للإبلاغ عن أي حالة مخالفة لماورد ذكره ليتم محاسبته وفق القانون".

واضاف ان "هذا الاجراء جاء تعضيداً للجهود الكبيرة التي تبذلها الملاكات الطبية العراقية التي أرتقت الى فعل المقاتلين كما وصفتهم المرجعية الرشيدة وهم يحاربون فيروس كورونا الفتاك الذي أودى بحياة الالاف حول العالم".

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وتابع "نسأل الله ان يجنب العراق وأهله والعالم أجمع مخاطر هذا الفيروس وان يمن على المصابين بالشفاء التام و على امواتنا بالرحمة وأن يحفظ ملاكاتنا الطبية و قواتنا الأمنية ممن يمسكون الأرض والشكر والعرفان لمرجعيتنا التي ستبقى باذن الله صمام الأمان لبلدنا العظيم".

الجدير بالذكر ان وزارة النقل حرصت في أن تكون السباقة بالألتزام بكل ما من شأنه أن يخدم المواطن العراقي ويحافظ على حياته ودأبها بتنفيذ توصيات خلية الأزمة المشكلة بالأمر الديواني 55 لعام 2020.