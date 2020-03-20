الحلبوسي يدعو الى الالتزام بالقانون والتوجيهات والإرشادات الصحية لمنع تفشي كورونا

دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة، الى الالتزام بالقانون والتوجيهات والإرشادات الصحية لمنع تفشي كورونا.

وقال الحلبوسي في بيان صدر اليوم وتلقت الخليج 365، نسخة منه "بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم (عليه السلام) نقدم التعزية للأمة الإسلامية بهذه الذكرى الأليمة، مستلهمين منها دروس الصبر والثبات والإرادة في مواجهة التحديات التي نعيشها، وفي مقدمتها ما يمر به بلدنا والعالم في مواجهة الوباء الخطير، وأهمية التكاتف والثبات والالتزام بمسار أهل الحكمة والاختصاص لتجاوز المحنة".

وشدد الحلبوسي" ضرورة الالتزام بالقانون والتوجيهات والإرشادات الصحية، من أجل حماية أرواح المواطنين ووضع حدٍّ لتفشي هذا الوباء".