هيفاء وهبي عن كورونا: لنتصرف بوعي اكبر ونأخذ الموضوع بجدبة

ناشدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجيمع إلى التصرف بوعي بشكل أكبر لتقليص نسبة عدد الاصابات بفايروس "كورونا" الذي حصد عدداً لا يستهان به من الأرواح حول العالم، وكي تعود حياتنا أجمل من قبل وتنتهي هذه المصيبة التي نمرّ بها".

واستغربت هيفا خلال تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على "تويتر" أنه "لازال هناك من لا يأخذ الموضوع بجدية وهناك من هو مصاب بـ الكورونا فقط لأنه غير مقتنع بملازمة منزله في هذه الفترة المطلوبة".

وكتبت هيفاء وهبي في تغريدتها "لهلق بعد في ناس ما عم تلتزم ومش آخدين الموضوع بجدّية! في نسبة كبيرة من الشباب منصابين بـ #كورونا لان ما عم يقتنعوا يبقوا بالبيت!! لازم نتصرف بوعي أكبر تنقلل عدد الإصابات، ونخلص من هالمصيبة وترجع حياتنا احلى من قبل".

وكانت هيفاء قد أطلقت تحدياً جديداً بعد تفشي فيروس كورونا تحت اسم #haifavscorona وكتبت على تويتر: "الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة بتحدّي #haifavscorona".