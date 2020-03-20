منظمة الصحة العالمية تصدر بيانا مبشرا بخصوص القضاء على كورونا

اصدرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بيانا مبشرا بخصوص القضاء على كورونا، فيما اشارت الى ان النجاحات في مكافحة الفايروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.
واعتبر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن "النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة فيروس كورونا المستجد بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".
وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي "وردت أمس من مدينة ووهان الصينية تقارير حول غياب أي حالات إصابة داخلية".
واضاف ان "ووهان تبعث باقي العالم على الأمل بأنه من الممكن تجاوز الأحوال الأكثر خطورة مثل هذه".
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