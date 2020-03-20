إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب كورونا

وذكرت المنظمة في بيان، أن "أماكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي".

إلى ذلك، أكدت المنظمة أن "العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس".