صحة الكرخ تعلن تسجيل ثلاث اصابات بكورونا وتكشف عن تفاصيلها

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، عن تسجيل ثلاث اصابات بكورونا، فيما كشفت عن تفاصيل تلك الحالات.

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تشخيص ثلاث حالات مصابة بفايروس كورونا"، مبينا ان "الحالة الاولى لرجل يبلغ من العمر ٦٨ سنة يسكن منطقة البياع حي الرسالة ووضعه الصحي خطر جدا، وهو بمرحلة العجز التنفسي ولديه جلطة دماغية سابقة وامراض مزمنة، ودخل الانعاش التنفسي".

واضاف ان "الحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر ٣٧ سنة يسكن منطقة السيدية ووضعه مستقر"، مشيرا الى ان "الحالة الثالثة لرجل يبلغ من العمر ٣٠ سنة يسكن منطقة الطوبجي حي السلام ووضعه مستقر".

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وتابع ان "جميع الحالات يدعون عدم السفر خارج العراق"، لافتا الى ان "القلق يأتي من مدينة الكاظمية وما حولها ومدينة البياع وما حولها".

يذكر ان وزارة الصحة اعلنت اليوم الجمعة، عن ارتفاع اعداد المصابين بفايروس كورنا الى 193 شخصا.