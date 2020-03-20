منظمة الصحة العالمية: هناك استجابة عالمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا

اكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، وجود استجابة عالمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. ونقلت "سكاي نيوز" عن المنظمة قولها، :"نعمل على توفير المعدات الطبية للدول التي تعاني نقصا بسبب فيروس كورونا". واضافت ان "هناك استجابة عالمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا". ودعت المنظمة الجميع الى "احترام الإرشادات الخاصة فيما يتعلق بوباء كورونا، والالتزام بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة لتقوية المناعة".

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