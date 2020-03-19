القوات الامنية بصدد اغلاق الكاظمية ودعوات عبر مكبرات الصوت بعدم الخروج من المنازل

افاد مصدر امني في بغداد، الجمعة، بأن القوات الامنية بصدد اغلاق مدينة الكاظمية بالكامل، فيما اشار الى ان العتبة الكاظمية دعت عبر مكبرات الصوت بعدم الخروج من المنازل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "العتبة الكاظمية ناشدت عبر مكبرات الصوت المواطنين بعدم الخروج من المنازل، حفاظا على سلامتهم من فايروس كورونا". واضاف ان "القوات الامنية ستباشر خلال الساعات القليلة القادمة باغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الكاظمية".

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