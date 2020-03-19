اخبار العالم / اخبار العراق

الاشتباه في حالتين مصابتين بفايروس كورونا بنينوى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افاد مصدر طبي في نينوى، الجمعة، بأنه تم الاشتباه في حالتين مصابتين بفايروس كورونا بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تحديد حالتين يشتبه باصابتهما بفايروس كورونا في الموصل"، مبينا انه "تم حجر الحالتين وبانتظار نتائج الفحص المختبري من بغداد للتأكد من سلامتهما أو لا".

 

واضاف ان "احدى الحالتين هي لعسكري جاء من بغداد والاخرى لمدني من اهالي ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار غرب نينوى، وكان يعمل في دواجن بمحافظة السليمانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاشتباه في حالتين مصابتين بفايروس كورونا بنينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا