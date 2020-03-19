الاشتباه في حالتين مصابتين بفايروس كورونا بنينوى

افاد مصدر طبي في نينوى، الجمعة، بأنه تم الاشتباه في حالتين مصابتين بفايروس كورونا بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم تحديد حالتين يشتبه باصابتهما بفايروس كورونا في الموصل"، مبينا انه "تم حجر الحالتين وبانتظار نتائج الفحص المختبري من بغداد للتأكد من سلامتهما أو لا".

واضاف ان "احدى الحالتين هي لعسكري جاء من بغداد والاخرى لمدني من اهالي ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار غرب نينوى، وكان يعمل في دواجن بمحافظة السليمانية".