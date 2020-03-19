مصدر: الكتل الشيعية تتفق على تشكيل لجنة لتبليغ صالح برفض الزرفي

كشف مصدر سياسي، الخميس، ان الكتل الشيعية اتفقت على تشكيل لجنة لتبليغ رئيس الجمهورية برهم صالح برفض رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اجتماع الكتل الشيعية في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم انتهى قبل قليل". Advertisements واضاف انه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة سباعية لتبليغ رئيس الجمهورية برهم صالح برفض تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة وانتخاب اخر بدلا عنه". يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في الـ17 من اذار الحالي، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.

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