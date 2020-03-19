صحة صلاح الدين تؤكد عدم تسجيل اي حالة اصابة بكورونا

اكدت دائرة صحة صلاح الدين، الخميس، عن عدم تسجيل اي حالة اصابة بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "لم تسجل اية حالة اصابة بفايروس كورونا في المحافظة".

يذكر ان وزارة الصحة اعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 15 حالة اصابة بفايروس كورونا توزعوا بواقع اربع حالات في الرصافة وخمسة في النجف وثلاثة في بابل وحالة واحدة بذي قار وحالة واحدة في البصرة وحالة واحدة في كربلاء.