وكيل وزارة الصحة: الاصابة بفيروس كورونا ليست مزحة وقلقون من التجمعات الدينية

نبه وكيل وزارة الصحة جاسم عبد العزيز الفلاحي، الخميس، الى أن الاصابة بفيروس كورونا ليست مزحة، فيما اشار الى أن الوزارة وخلية الازمة الخاصة بالتصدي للفيروس قلقة من التجمعات الدينية والاجتماعية، اكد ان العراق اول بلد بالعالم منع السفر الى الصين بسبب الفيروس. يتبع..

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