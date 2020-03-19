الصحة تعلن تسجيل 15 حالة اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مؤكدة ارتفاع الإصابات الى ١٩٢ حالة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم اجراء ٦١ فحصا في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥".

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وأضاف البيان أن "الحالات توزعت بين 4 في الرصافة و5 في النجف و3 في بابل، وحالة واحدة في كل من ذي قار والبصرة وكربلاء"، مشيرا الى أن "الوفيات هي حالة واحدة في ذي قار".

ولفت البيان الى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 192، والوفيات الكلي بلغت 13 حالة".