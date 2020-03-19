اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الخميس، عن شفاء ثلاثة مصابين بفايروس كورونا بينهم مدير مختبرات. وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفحوصات السريرية والمختبرية تثبت شفاء ثلاثة من المرضى الراقدين في مستشفى الفرات العام من المصابين بفايروس كورونا ومنهم حسن مدير مختبرات مدينة الإمامين الكاظمين (ع)الطبية وبإمكانه الآن مغادرة المستشفى سالماً".



وأضاف أن "الفحوصات المختبرية اثبتت سلامة كل زملاءه ولا توجد اي إصابة مسجلة في المستشفى الذي يعمل بكامل طاقته"..



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تعلن شفاء ثلاثة مصابين بفايروس كورونا بينهم مدير مختبرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.