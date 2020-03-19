روحاني: 70 بالمئة من الإيرانيين سيصابون بكورونا

توقع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن يصاب معظم المواطنين الإيرانيين بفيروس كورونا المستجد.
وقال روحاني خلال اجتماع عقده مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إن "ما بين الستين والسبعين بالمائة من الشعب الإيراني سيصاب بفيروس كورونا".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت وزارة الصحة الإيرانية أن 50 شخصا في البلاد يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.
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