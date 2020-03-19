نائب يدعو وزير الصحة لتقديم استقالته في حال عدم القدرة على احتواء الفايروس

دعا النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الخميس، وزير الصحة والبيئة الى تقديم استقالته بحال عدم المقدرة على احتواء وباء كورونا دون التأثير على ارزاق المواطنين او ادخال البلد في فوضى، مشيرا الى ان الوزارة وكما يبدوا تعمل في وادي والشعب البسيط في وادي اخر. وقال البديري في حديث لـ الخليج 365 إن "اكثر من ثلثي الشعب العراقي يعيشون دون مستوى الفقر، والاغلب منهم يعيشون على قوتهم اليومي والرزق القليل"، مبينا ان "اجراءات الوقاية المتبعة في دول العالم يقابلها توفير رزق الناس وعدم التأثير عليه لكن وكما يبدوا فان وزارة الصحة تركز على شئ واحد وهو تحقيق انجاز بتقليل عدد الوفيات والاصابات بكورونا دون مراعاة باقي الجوانب الاخرى التي لا تقل اهمية عن احتواء المرض".



واكد البديري ان "وزير الصحة بحال لم يجد خطط شاملة بصفته وزيرا للصحة ورئيسا لخلية الازمة لاحتواء المرض والمحافظة على ارزاق الناس فليقدم استقالته"، مذكرا اياه بمقولة "قطع الاعناق ولا قطع الارزاق".

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