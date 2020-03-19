دعا النائب غالب العميري، الخميس، رئاسة محلس النواب لتشكيل خلية ازمة في داخل البرلمان لمراقبة الاجراءات الحكومية المتعلقة بالتصدي لفايروس كورنا. وفي ادناه نسخة من الوثيقة التي قدمها النائب الى رئاسة المجلس:

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو لتشكيل 'خلية ازمة' برلمانية بشأن كورونا لمراقبة مثيلتها الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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